Callcenter-Betrüger sind in Rheinland-Pfalz weiter auf dem Vormarsch und treffen vor allem ältere Menschen. Zehn Millionen Euro haben Betrüger alleine in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr erbeutet, indem sie sich als Enkel, nahe Verwandte oder auch als Polizisten ausgaben und Menschen so um ihre Wertsachen brachten. Das geht aus der polizeilichen Kriminalitätsstatistik hervor, die Innenminister Michael Ebling (SPD) und der Vizepräsident des Landeskriminalamtes (LKA), Achim Füssel, am Montag in Mainz vorstellten.

