Krimi um Neubauten

Das Bauvorhaben „Green Living“ in Albersweiler nimmt immer bizarrere Züge an. Einst als Verheißung der ersten Gated Community der Pfalz gestartet, stellte sich bald heraus, dass an der Sache so einiges fragwürdig ist. Inzwischen sind Polizei und Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Doch es wird munter weiter gebaut.

Rudelgucken mit Rekordanspruch

Alle Spiele der Fußball-Europameisterschaft im Sommer können in Landau in Stadionatmosphäre genossen werden. Das Messegelände verwandelt sich wieder in eine Arena mit zusätzlichem Sandstrand. Zwei Musikfestivals gibt es auch.

Flüchtlinge sollen in Container ziehen

Die Verbandsgemeinde Jockgrim möchte Flüchtlinge in Containern unterbringen. Über drei Wohnanlagen hat der Rat am Montagabend diskutiert. Weil sie nichts sagen durften, verließen Zuhörer wütend den Saal.

Totschlag-Prozess: Angeklagter auf freiem Fuß

Ein 17-Jähriger ist im Sommer 2023 an Stichverletzungen gestorben. Derzeit läuft der Prozess. Nach Monaten in Haft befindet sich der Angeklagte wieder auf freiem Fuß .

Bis zum Schluss keine Patienten abgewiesen

Am 31. Januar ist endgültig Schluss. Dann schließt die Praxis von Manuela Neuschl. Die Patienten haben es schon lange gewusst. Nur eine kleine Schwierigkeit erschwert den Wechsel für sie.