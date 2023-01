Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat ihr zweites WM-Spiel in Katowitz mit 34:33 gegen Serbien gewonnen. In einem temporeichen Spiel lag das deutsche Team zur Halbzeit mit 19:17 vorne, baute den Vorsprung zwischenzeitlich auf fünf Tore aus, brachte sich aber durch Zeitstrafen und vergebene Chancen immer wieder in Schwierigkeiten. Am Ende hatte Joel Birlehm, Torhüter der Rhein-Neckar Löwen, mit mehreren starken Paraden einen großen Anteil am knappen deutschen Erfolg.