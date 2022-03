Tausende protestieren gegen Ukraine-Krieg

Bundesweit haben sich Menschen versammelt zum Protest: Aktuelle Infos im Liveblog

Keine Senkung der Mehrwertsteuer auf Sprit

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt eine befristete Steuersenkung auf Diesel und Benzin ab. Zum Artikel

Handy-App lockt mit billigen Spritpreisen

Vergeblich fallen Tanktouristen auf eine geschlossene Tankstelle in Blieskastel herein. Was ist da los? Zum Artikel

Großer Ansturm auf Mandelmeile bleibt aus

Die Mandelblüte lockt wieder viele Gäste nach Gimmeldingen, doch der Besucherstrom ist zaghaft. Zum Artikel

Wiedereröffnung verschiebt sich

Die Villa Ludwigshöhe in Edenkoben sollte zur Sommersaison 2022 geöffnet werden. Doch das klappt nicht. Zum Artikel

Kritik an Patriarch Kyrill

Mainzer Religionswissenschaftlerin kritisiert Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche: „Kyrills Erklärung des Krieges ist pervers“. Zum Artikel

Steinerne Botschaften

Eine Frankenthaler Facebook-Gruppe verbreitet Botschaften speziell für Lkw-Fahrer – auf Kieselsteinen. Zum Artikel

App gegen Lebensmittelverschwendung

Mittels der App können Unternehmen und Gastronomen unverkaufte Lebensmittel als „Magic Bag“ verkafuen. Zum Artikel

Wer hilft in Krisenzeiten wann und wo?

Mit dem Krieg in der Ukraine kommen in Deutschland wieder längst vergessene Ängste auf. Viele fragen sich: Wie schützt der Staat seine Bürger? Zum Artikel

Verfällt Urlaub wegen Quarantäne?

Eine Landauer Arbeitsrechtlerin befasst sich mit der Frage, was mit den Urlaubstagen passiert, wenn man in der Quarantäne symptomlos bleibt. Zum Artikel