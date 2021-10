Bei der Explosion einer Kriegsbombe an einem Badesee in Österreich ist ein 59-Jähriger aus Deutschland gestorben. Der Mann habe das Objekt offenbar am Donnerstag aus dem Ossiacher See in Kärnten geborgen und ans Ufer gelegt, teilte die Polizei am Freitag nach Angaben der österreichischen Presse-Agentur APA mit. Als der Taucher am Freitagvormittag in Steindorf mit dem Fund hantierte, sei das Kriegsrelikt explodiert. Worum es sich dabei handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Medienberichten zufolge sei sich die Polizei sicher, dass sich in dem See in Kärnten noch viele Kriegsrelikte befinden. Deshalb gehe sie davon aus, dass sich

weitere explosive Gegenstände in dem Bereich befinden könnten.