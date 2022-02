Der Ukraine-Konflikt wird in der neuen Woche am Aktienmarkt zu einer großen Belastung. Ein befürchteter Einmarsch Russlands in das Nachbarland hatte schon am Freitag die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt geschickt. Am Montag geht es nun auch für den Dax weiter deutlich bergab.

So rutschte der deutsche Leitindex in der ersten Stunde nach der Xetra-Eröffnung klar unter die runde Marke von 15.000 Punkten. Er stand zuletzt 3,25 Prozent tiefer beim Stand von 14.923 Punkten.

Die Aktien der Deutschen Bank waren das Schlusslicht im Dax mit minus sechs Prozent. Sie zollten damit ihrer von der Aussicht auf steigende Leitzinsen befeuerten Rally Tribut. Die Sorge ist: Kommt es zum Krieg in der Ukraine, folgen schwere Sanktionen gegen Russland, mit der Folge steigender Preise, gerade im Energiesektor. Um der Inflation zu begegnen, sind die Notenbanken schon jetzt unter Druck, die Nullzins-Politik zu beenden.