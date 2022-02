Luftalarm in Kiew - Menschen fliehen aus der Stadt

Es herrscht wieder Krieg in Europa. Russland hat die Ukraine angegriffen. Wie die Welt reagiert, wie es den Menschen in der Ukraine geht und was dieser Konflikt für uns Deutsche bedeutet, haben wir für Sie in unserem Liveblog zusammengestellt. Zum Liveblog

Gibt es einen 3. Weltkrieg? Stehen wir kurz vor einem Atomkrieg? Was ist los in der Ukraine? Außenpolitik-Experte Ilja Tüchter beantwortet Leserfragen: Zum Video

Kommentar: Putins Angriffskrieg

Russlands Invasion der Ukraine droht zum Flächenbrand zu werden – in Europa, aber auch darüber hinaus. Zum Kommentar

600 Plätze für Flüchtlinge frei

Die rheinland-pfälzische Landesregierung bereitet sich auf die Aufnahme von Menschen aus der Ukraine vor. Zum Artikel

Fliehen oder ausharren?

Olesia Litvinova will versuchen, mit ihrem Baby nach Deutschland zu fliehen. Helena Shubkina wird Kiew nicht verlassen. Wie sich zwei Ukrainerinnen entschieden haben. Zum Artikel

Flutkatastrophe: Hat Lewentz gelogen?

Wollte er der Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler tatsächlich, dass ihn der Innenminister vor Strafverfolgung schützt? Oder hat der Innenminister das nur behauptet, um von seiner eigenen Rolle abzulenken? Wie nach der Ahrtal-Flut um Schuldfragen gerungen wird. Zum Artikel

Pfälzer Klinik-Chefs: Besuchsverbot soll bleiben

In einer gemeinsamen Erklärung haben sich sieben rheinland-pfälzische Klinikleiter dafür ausgesprochen, trotz allgemeiner Lockerungen die Besuchsverbote in ihren Kliniken vorerst weiter aufrecht zu erhalten. Zum Artikel

Neue TU Kaiserslautern-Landau: Zunächst Doppelspitze

Die Fusion des Standortes Landau mit der Technischen Universität Kaiserslautern kommt in Gang. Zum Artikel

Vorsicht auf der Straße: Die Krötenwanderung beginnt

Die Kröten wandern wieder. Das ist eine riskante Sache. Besonders, wenn Straßen überquert werden müssen. Krötenzäune und Eimer sind da für viele Tiere die Rettung. Aber auch Rücksicht im Straßenverkehr ist gefragt. Zum Artikel