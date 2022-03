„Wir gehen davon aus, dass sich der Krieg in der Ukraine in den kommenden Tagen auch auf den Arbeitsmarkt in der Pfalz auswirken wird“, sagt Heidrun Schulz, Chefin der Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland der Bundesagentur für Arbeit. Allerdings sei es derzeit noch zu früh, um konkrete Folgen benennen zu können. Da es zahlreiche rheinland-pfälzische Unternehmen mit Verflechtungen in die Ukraine oder nach Russland gebe. Denkbar sei, dass Kurzarbeit für Arbeitgeber ein Werkzeug zum Überbrücken von Lieferengpässen sein könnte. Ohne den Konflikt im Osten Europas hätte sich der rheinland-pfälzische Arbeitsmarkt „auf dem allerbesten Weg“ befunden, die Arbeitslosigkeit sei erneut deutlich zurückgegangen. Im Land waren zum Stichtag 103.157 Menschen arbeitslos gemeldet.