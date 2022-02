Wolfstein: Hilfskonvois in die Ukraine

Die Betreiberin des Campingplatzes in Wolfstein (Kreis Kusel), Antonia Jung, ist gebürtige Ukrainerin. Sie organisiert Hilfskonvois in ihre Heimat. Wer Sachspenden abgeben möchte, kann sich unter Telefon 06304-4143 direkt mit ihr in Verbindung setzen. Geldspenden laufen über das Konto der „Mutterfront Ukraine Pikozh“, Bank Naspa, IBAN: DE47 5105 0015 0870 1258 95, BIC: NASSDE55XXX

Neustadt: Ukraine-Pfalz

Wer den Arbeitskreis Ukraine-Pfalz in Neustadt-Lachen-Speyerdorf unterstützen will, kann auf folgendes Konto spenden (Spendenquittung möglich): Protestantisches Verwaltungsamt für Lachen-Speyerdorf, Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN DE08 5465 1240 1000 4249 01, Verwendungszweck: Ukraine-Hilfe Lachen.

Kaiserslautern: Pfarrei Heiliger Martin

Die Kaiserslauterer Pfarrei Heiliger Martin ruft zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. „Unzählige Zivilisten in der Ukraine sind die Leidtragenden des Krieges“, so Pfarrer Andreas Keller. Die flüchtenden Menschen, insbesondere Kinder, Kranke und Ältere, bräuchten Unterkünfte, Medikamente und Nahrung. Die Spenden gehen an das Hilfswerk Caritas International. Das Spendenportal der Pfarrei Heiliger Martin für die Ukraine ist im Internet erreichbar.

Roschbach: Kita sammelt Spenden

Die Kita im südpfälzischen Roschbach sammelt bis Aschermittwoch, 14 Uhr, Kleider- und andere Sachspenden (in Kartons verpackt und mit Inhaltsangabe beschriftet). Gebraucht werden Hygiene-Artikel, Windeln, Babyartikel, Kleidung, festes Schuhwerk, haltbare Lebensmittel, die keine Kühlung brauchen und gut zu transportieren sind. Die Hilfsgüter werden mit einem Sammeltransport am Donnerstag an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht.

Höhfröschen: Spedition sammelt Sachspenden

Seit Montag, 28. Februar, sammelt die Höhfröschener Spedition Gottardo Sachspenden für ukrainische Flüchtlinge in der polnischen Stadt Józefów. Benötigt werden Artikel für Kinder, etwa Windeln, Milchpulver, Gläschen, saubere Kinderkleidung und -Schuhe. Außerdem werden Hygieneartikel wie Duschzeug, Zahnpasta, Bürsten, Damenbinden und Tampons oder Toilettenpapier benötigt. Die Spedition Gottardo und Fabio Trans aus Opole haben den Transport der Spenden sichergestellt, die erste Hilfslieferung soll am Donnerstag nach Józefów gebracht werden. Spenden können täglich zwischen 9 und 15 Uhr bei Gottardo im Gewerbepark Höhfröschen abgegeben werden. Sollte es erforderlich sein, werden Spenden auch abgeholt. Auskünfte gibt es unter Telefon 06331 285029.

Südpfalz: Serviceclub Roundtable

Der Serviceclub Round Table Deutschland organisiert Hilfskonvois in die Ukraine. Die beiden Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße) sowie Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch unterstützen einen Spendenaufruf der örtlichen Serviceclubs von Round Table 64 Südpfalz und Ladies Circle 46 Südliche Weinstraße. Gebraucht würden vor allem Geldspenden und Kontakte zum medizinischen Großhandel. Spenden für den Hilfskonvoi werden erbeten auf das Konto Stiftung Round Table Deutschland bei der Bank für Sozialwirtschaft AG, IBAN: DE20 550 205 0000 0000 1954, BIC: BFSW DE33 MNZ, Verwendungszweck: „Konvoi“.

Saarpfalz-Kreis: Spendenkonto für Geflüchtete

Der Saarpfalz-Kreis, die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) und das Schullandheim Spohns Haus haben ein Spendenkonto eingerichtet und organisieren Hilfsgüter. Kontonummer: DE24 5945 0010 1030 6152 88, BIC: SALADE51HOM, Empfänger: SPK-KooperationDPG-SpohnsHaus; Auf Wunsch stellt das Landratsamt in Homburg Spendenbescheinigungen aus. Weitere Informationen gibt die Kreisverwaltung unter Telefon 06841-1048055 und E-Mail: julia.vogel@saarpfalz-kreis.de.

Obrigheim: Sachspenden

Die Ortsgemeinde Obrigheim (Kreis Bad Dürkheim) hat für die von Melanie Kolbe initiierte Spendenaktion für Ukraine-Flüchtlinge, die in dem grenznahen polnischen Ort Tomaszów Lubelski gestrandet sind, Räume zur Verfügung gestellt. Ab sofort können drei Tage lang dringend benötigte Sachen zum Bürgerhaus in der Hauptstraße 91 gebracht werden: Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, 10 bis 12 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Darüber hinaus ist es möglich, jeweils von 7.30 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr Spenden in der Obrigheimer Kita abzugeben. Gebraucht werden Kleidung für Babys, Kinder und Jugendliche sowie Frauen, Jogginganzüge für Männer, Decken, Handtücher, Schlafsäcke, Spielzeug, Windeln, Hygieneartikel, Thermobecher und Konserven. Kolbe hat auch eine Einkaufsliste bei Amazon zusammengestellt: Der Link findet sich auf ihrer Facebook-Seite. Am Wochenende soll ein Transport gen Osten fahren.

Ludwigshafen: Hilfsaktion von Ärztenetzwerk

Das Ludwigshafener Ärztenetzwerk Golu sammelt ab sofort medizinisches Hilfsmaterial, das mit Unterstützung der Feuerwehr Ludwigshafen voraussichtlich am Freitag die Ukraine gebracht werden soll. Die Ärzteschaft Ludwigshafen bittet um Spenden wie Verbandsmaterial, Hygieneprodukte, chirurgisches Material, Nahtmaterial, aber auch notwendige Medikamente und Infusionsmaterial. „Bitte spenden Sie ausschließlich medizinisches Hilfsmaterial“, betont Steffen Giesse, Vorsitzender der Golu. Die Sachen sollten gut verpackt und beschriftet bis Donnerstagnachmittag, 3. März, in der Golu-Zentrale in der Ludwigshafener Paul-Klee-Straße 1 sein. Wenn möglich, sollte das medizinische Material mit Inhaltsangaben auf Englisch, Ukrainisch oder Russisch versehen sein.

Wir aktualisieren unsere Übersicht über die Hilfsaktionen fortlaufend. Ihre Spendenaktion ist noch nicht aufgeführt? Schreiben Sie uns an redpfalz@rheinpfalz.de.