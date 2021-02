Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zieht sich aus privaten Gründen teilweise aus dem laufenden Wahlkampf für die anstehende Landtagswahl Mitte März zurück. Seine Frau sei erkrankt, teilte er am Freitag über das Staatsministerium in Stuttgart mit. Er werde seine Arbeit als Ministerpräsident zwar „mit vollem Einsatz fortführen“, schreibt Kretschmann in der Mitteilung. „Termine, die das Regierungsgeschäft nicht betreffen, werde ich aber nicht immer wahrnehmen können. Dazu gehören auch Termine im anstehenden Wahlkampf. Ich brauche diese Zeit, um meiner Frau beizustehen. Dafür bitte ich um Verständnis.“