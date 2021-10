Der inhaftierte russische Kremlkritiker Alexej Nawalny erhält den diesjährigen Sacharow-Menschenrechtspreis des EU-Parlaments. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 15. Dezember in Straßburg während der letzten Plenarsitzung des Jahres des EU-Parlaments verliehen. Der nach dem verstorbenen russischen Dissidenten und Physiker Andrej Sacharow benannte Preis wird vom Europaparlament seit 1988 an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für Menschenrechte und Demokratie einsetzen. Vergangenes Jahr wurde die Oppositionsbewegung in Belarus ausgezeichnet.

Nawalny, der im vergangenen Jahr nur knapp einen Giftanschlag überlebte, ist seit Anfang des Jahres in Haft, weil er Meldeauflagen aus einem früheren Strafverfahren nicht eingehalten haben soll. Das Urteil steht als politisch motiviert in der Kritik. Unter anderem die Bundesregierung, die EU und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte haben die Freilassung Nawalnys gefordert. Im März hatte der in einem russischen Straflager inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny den Gefängniswärtern Folter durch „Schlafentzug“ sowie unzureichende medizinische Versorgung vorgeworfen. Wegen des Vorgehens gegen Nawalny hatte die EU vier hochrangige Vertreter des russischen Justiz- und Strafverfolgungssystems auf ihre Sanktionsliste gesetzt.