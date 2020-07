Oppositionsführer Christian Baldauf ist CDU-Direktkandidat für den pfälzischen Wahlkreis Frankenthal bei der Landtagswahl 2021. Für den 52-Jährigen stimmten bei einer Versammlung in Frankenthal am Montag alle 62 anwesenden Mitglieder örtlicher Kreisverbände. Baldauf tritt bei der Landtagswahl gegen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an und soll die Union nach 30 Jahren aus der Opposition führen. Die CDU hatte den Anwalt im November 2019 zum Spitzenkandidaten bestimmt. In der Vergangenheit hatte Baldauf die Rolle als Herausforderer zweimal Julia Klöckner überlassen, die jetzt Bundesministerin für Landwirtschaft und Ernährung ist. Er ist zum fünften Mal Direktkandidat seiner Heimatstadt Frankenthal.