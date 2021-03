Zwei Mädchen, elf und 13 Jahre alt, haben am späten Freitagnachmittag entlang der K 6 zwischen Venningen und Altdorf mehrere Leitpfosten herausgerissen. Laut Polizei entdeckte die von einer Zeugin alarmierte Polizei die beiden Mädchen in Venningen. Fünf Leitpfosten hatten die Kinder zu dem Zeitpunkt noch bei sich. Sie behaupteten zunächst, mit den Pfosten nichts zu tun zu haben, verstrickten sich jedoch nach und nach immer mehr in Widersprüche. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet.