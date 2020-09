Die K37 wird auf der Strecke zwischen Buborn, Hausweiler und der Einmündung zur B270 ab Montag, 12. Oktober, saniert. Das hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitgeteilt. Die Sanierungsarbeiten werden in mehrere Bauabschnitte aufgeteilt. Zwischen Buborn und Hausweiler muss die K37 dafür von Montag, 12. Oktober, bis Samstag, 21. November, voll gesperrt werden. Von Montag, 23. November, bis Freitag, 18. Dezember, wird dann der Abschnitt zwischen Hausweiler und der B270 gesperrt. In den Wintermonaten werde die Strecke vorübergehend für den Verkehr geöffnet. Eine weitere Vollsperrung zwischen Buborn und Hausweiler werde aber nötig, wenn zum Jahresbeginn 2021 auch die Brücke über den Rötelbach erneuert werde. In beiden Ortsgemeinden werde während der Straßensanierung eine provisorische Bushaltestelle eingerichtet. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen belaufen sich laut LBM auf rund 800.000 Euro.