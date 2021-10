Zu viel trainiert hat offenbar ein Mann aus Germersheim: Mit seinem Auto ist der Fahrer am Freitagabend wegen Kreislaufproblemen, auf der L540 von Belheim nach Zeiskam, über eine Verkehrsinsel gefahren. Wie die Polizei mitteilt, gab der Mann an, zuvor im Fitnessstudio intensiv trainiert und danach in der Sauna gewesen zu sein.

Der VW des Mannes musste abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei circa 7.000 Euro.