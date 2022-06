Das Gelände rund um das Kreishaus SÜW in Landau war am Mittwochabend so zugeparkt, dass es auch für den Bus zwischenzeitlich kein Durchkommen gab. Durch mehrmaliges Hupen signalisierte der Fahrer einer Linie, dass er nicht wenden könne – und unterbrach dadurch die Festrede von Landrat Dietmar Seefeldt, die er beim traditionellen Empfang anlässlich des Kreisgeburtstags vor dem Verwaltungsgebäude hielt. Nach coronabedingter Pause waren zahlreiche Gäste gekommen, um wieder von Angesicht zu Angesicht auf das Miteinander und das Lebensgefühl an der Südlichen Weinstraße anstoßen zu können. Im Zuge der Veranstaltung ehrte Seefeldt Helmut Geißer (FWG) aus Schweigen-Rechtenbach und Marcus Ehrgott (CDU) aus Herxheim, die das Wappenschild beziehungsweise die Goldene Wappennadel des Kreises bekamen. Die beiden Auszeichnungen erhalten Menschen, die sich durch hervorragende Leistungen um den Landkreis verdient oder in anerkennender Weise auf dem politischen Gebiet engagiert haben. Die beiden Lokalpolitiker hatten unter anderem als Kreisbeigeordnete gewirkt und sind im vergangenen Jahr aus dem Kreistag ausgeschieden. Für die musikalische Note des Abends sorgten Mitglieder der Kreismusikschule.