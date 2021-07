Nach Problemen im Umleitungsverkehr wegen der Kreisel-Sperrung in Annweiler wird am Freitag die Streckenführung geändert, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer am Morgen mitteilt.

Der Lkw-Verkehr von der B48 kommend wird nicht mehr über Wernersberg geführt, sondern durch Lug. Aus Sarnstall wird der Verkehr durch Wernersberg geführt. Die Regelung gelte nur für den Schwerlastverkehr und nur in die eine Richtung, erklärt LBM-Leiter Martin Schafft auf Anfrage. Am Donnerstag seien die Halteverbotsschilder aufgestellt worden. Am Freitag würden die Schilder aufgestellt und die Umleitung „scharfgeschaltet“.

Grund für die kurzfristige Änderung seien massive Probleme im Begegnungsverkehr mit großen Fahrzeugen wie Lastern und Bussen in der Ortsdurchfahrt Wernersberg gewesen, erklärt Schafft. Geplant und ausgeschildert gewesen war, dass Laster nach Sarnstall – zur Firma Buchmann – auf der B10 bis Rinnthal weiterfahren und von dort zurück nach Sarnstall gelangen. „Leider haben sich Lkw-Fahrer nicht an die Ausschilderung gehalten und sind in Annweiler-Mitte abgefahren und dann in Wernersberg gelandet. Das war bei der Planung der Umleitung so leider nicht vorhersehbar“, sagt Schafft zu der nachträglichen Änderung.