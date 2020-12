Ende einer Wartezeit: Am Freitag, 18. Dezember, wird der Verkehrskreisel an der B420 eingeweiht. Damit haben die monatelangen Behinderungen zwischen Kusel und Rammelsbach ein Ende. Der Kreisel soll unter anderem die Anbindung des Kuseler Industriegebiets an die Bundesstraße verbessern. Der reine Straßenbau – Sache des Bundes – kostete knapp drei Millionen Euro. Auch die Stadt beteiligte sich mit etwa 750.000 Euro an den Kosten, die rund um den Ausbaubereich entstanden. Laut Stadtbürgermeister Jochen Hartloff soll der Kreisel schon vor der offiziellen Eröffnung befahrbar sein, womöglich schon am Mittwochnachmittag. Eine Bestätigung dafür war weder beim Landesbetrieb Mobilität noch bei der Straßenmeisterei zu erhalten.