Der Rhein-Pfalz-Kreis will die Wassertemperatur in seinen Kreisbädern ab diesem Wochenende erhöhen. Grund sei, dass die Gasspeicher wegen des milden Winters und des insgesamt sparsamen Umgangs mit Gas aktuell gut gefüllt sind. „Wir möchten unseren Badegästen dadurch wieder ein Schwimmvergnügen bei angenehmeren Temperaturen ermöglichen“, sagte Simone Riedel von der Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Das Wasser in den Sportbecken wird ihren Angaben zufolge wieder 28 Grad warm sein, im Lehrschwimmbecken 31 Grad. Ende Juni 2022 wurde die Wassertemperatur in allen vier Schwimmbädern des Kreises um zwei Grad gesenkt. Die früher ganzjährig beheizten Außenbecken wurden nach der Freibadsaison außer Betrieb genommen. Sie können weiterhin nicht genutzt werden. Riedel zufolge wurden durch die Energiesparmaßnahmen von Oktober bis Dezember rund 450.000 Kilowattstunden Gas eingespart.

Ein Kreisbad am Wochenende zu

Derweil bleibt das Kreisbad in Schifferstadt an Wochenenden geschlossen. Laut Riedel sind zwei in Vollzeit arbeitende Mitarbeiter schon längere Zeit erkrankt, was bei einer Sieben-Tage-Woche im Schichtdienst nicht kompensiert werden könne. Sobald die Kollegen wieder im Dienst seien, kann auch im Schifferstadter Kreisbad am Wochenende wieder geschwommen werden, sagte die Bäderreferentin.