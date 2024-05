Menschen in Rheinland-Pfalz leiden im Bundesvergleich überdurchschnittlich häufig unter Bluthochdruck – besonders stark bestroffen ist der Kreis Kusel. Das zeigt nach Informationen der Barmer Ersatzkasse der Atlas des Barmer Instituts für Gesundheitssystemforschung. Laut der Krankenkasse wurden für die Studie Daten von Versicherten im Alter zwischen 18 und 64 Jahren aus dem Jahr 2021 ausgewertet. Demnach leiden in Rheinland-Pfalz 150 von 1000 Einwohnern dieser Altersgruppe an Hypertonie. Das Bundesland liege damit um sieben Prozent über dem Bundesschnitt (140).

Wie laut Barmer aus dem Atlas weiter hervorgeht, ist der Anteil von an Bluthochdruck Erkrankten in Mainz vergleichsweise niedrig (103 Erkrankte je 1000 Einwohner), ebenfalls niedrige Werte weisen die Städte Koblenz (116), Kaiserslautern, Neustadt (je 117) und Landau (120) auf. Landesweit am stärksten von Bluthochdruck betroffen ist der Kreis Kusel (195 je 1000 Einwohner), gefolgt vom Kreis Südwestpfalz (183) und der Stadt Zweibrücken (172). Gründe für diese Verteilung nennt die Barmer nicht.

Was den Bildungsstand angeht, haben in Rheinland-Pfalz Menschen mit Haupt- oder Volksschulabschluss relativ häufig Bluthochdruck (209 Erkrankte je 1000 Personen), am niedrigsten liegt die Quote bei Personen mit Fachabitur oder Abitur (96). Da Hypertonie zunächst oft symptomlos bleibe, solle jeder Mensch seinen Blutdruck ein- bis zweimal im Jahr kontrollieren lassen, rät die Kasse.