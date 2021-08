Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 40,3 (unter Berücksichtigung der Streitkräfte) lag der Landkreis Kaiserslautern am Freitag bereits den zweiten Tag über der Marke von 35, teilt das Landesuntersuchungsamt (Lua) auf seiner Homepage mit. Innerhalb einer Woche hat sich die Inzidenz im Kreis damit verdoppelt: Am vorvergangenen Freitag lag sie noch bei 20,2. „Wir haben eine infizierte Familie in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und eine in der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau mit je rund acht Personen“, erklärt die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt auf Anfrage den Anstieg bei den Corona-Infektionen. Da am Samstag keine neuen Zahlen dokumentiert werden, werde die Inzidenz von Freitag zugrunde gelegt. „Wir haben im Kreis damit am Samstag drei Tage in Folge eine Inzidenz über dem Schwellenwert von 35“, erläutert Heß-Schmidt. Auswirkungen auf die Veranstaltungen am Wochenende habe dies aber nicht, da die nun anstehenden verschärften Restriktionen erst offiziell bekannt gemacht werden müssten. Ab Montag sind dann allerdings Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern im Freien und mehr als 350 in geschlossenen Räumen vorerst nicht mehr zulässig. „Sollte nächste Woche Unterricht im Rahmen der Sommerschule stattfinden, so gilt dort Maskenpflicht“, so Heß-Schmidt.

Diese Maßnahmen gelten in der Stadt bereits seit vergangenem Sonntag, weil der Schwellenwert von 35 bereits in der Woche zuvor überschritten wurde. Am Freitag lag die Inzidenz laut Landesuntersuchungsamt erstmals wieder darunter, bei 31,9 (unter Berücksichtigung der Streitkräfte).