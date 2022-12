Nach besorgniserregenden Nachrichten über den Gesundheitszustand von Brasiliens Fußball-Idol Pelé hat der 82-Jährige höchstpersönlich ein wenig Entwarnung gegeben. „Ich bin stark, voller Hoffnung und setze meine Behandlung wie immer fort“, schrieb der dreimalige Weltmeister in seinen Sozialen Netzwerken als Kommentar neben dem veröffentlichten medizinischen Bulletin. In der letzten Verlautbarung vom Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo berichten die behandelnden Ärzte am Samstag von einem „stabilen Gesundheitszustand“. Es gäbe „keine Verschlechterung in den letzten 24 Stunden“. Die Diagnose bleibt weiterhin Atemwegsinfektion.

Chemotherapie schlägt nicht mehr an

Ebenfalls am Samstag hatte jedoch die renommierte Zeitung „Folha de São Paulo“ geschrieben, dass die Chemotherapie gegen den im September 2021 entdeckten Darmkrebs nicht mehr anschlage, sich die Metastasen längst auf Lunge und Leber ausgebreitet haben und den Ärzten somit nur noch palliative Maßnahmen, also schmerzstillende Medikamente einzusetzen, blieben.

Pelé hatte sich am Dienstag ins Krankenhaus begeben. Zunächst hieß es, es sei planmäßig, um seine Medikamente neu einzustellen und die Chemotherapie zu bewerten. Der Weltverband Fifa bei der WM in Katar sowie viele aktuelle und ehemalige Fußballstars bitten seitdem um Gebete für „Rei Pelé“, den König unter den Fußballern.