Ganze 93 gesetzliche Krankenkassen gibt es in Deutschland (Stand: Januar 2026), jede davon organisatorisch und finanziell selbstständig, mit eigener Verwaltung und eigenem Vorstand. Ließe sich da nicht mit einer Einheitskasse oder zumindest mit einer deutlichen Reduzierung der Anzahl eine Menge Geld einsparen? Diesen immer wieder in der Reformdebatte geäußerten Vorschlag greift die Finanzkommission Gesundheit in ihren Anfang der Woche vorgelegten Empfehlungen auf.

Das Expertengremium der Bundesregierung kommt zu dem Schluss, dass eine Einheitskasse keine Kostenvorteile bietet. Die zehn Professorinnen und Professoren berufen sich dabei auf Erfahrungen aus Österreich, wo 2020 eine zentrale Gesundheitskasse etabliert wurde. Die Verwaltungsausgaben seien bis 2024 um 25 Prozent gestiegen, bei der Gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland waren es laut Bericht im gleichen Zeitraum lediglich 7 Prozent. Mit rund 13,3 Milliarden Euro (2025) machen die Nettoverwaltungskosten der Krankenkassen nur rund 4 Prozent der GKV-Ausgaben aus – mit abnehmender Tendenz. Der Anteil der Vorstandsgehälter lag 2024 bei 0,005 Prozent der Gesamtausgaben. Kürzungen würden also keine beitragsrelevante Entlastung bringen, urteilen die Experten.

Einsparpotenzial sehen sie in einem höheren Wettbewerb der Kassen und durch Digitalisierung. Dank des technischen Fortschritts sei die Betreuungsquote von 487 Versicherten pro Mitarbeiter im Jahr 2004 auf 563 (2024) gesunken. Dass standardisierte Verwaltungsaufgaben mit einem pauschalen Durchschnittsbetrag vergütet werden, sei Anreiz, möglichst effizient zu wirtschaften. Immerhin rund 70 Millionen Euro könnte eine Halbierung der bestehenden Obergrenze bei Werbung bringen.