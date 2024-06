Knapp 16 Prozent der Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz klagen über gesundheitliche Probleme bei Hitze. Dies geht aus einer Beschäftigtenbefragung der Krankenkasse DAK-Gesundheit zum bundesweiten „Hitzeaktionstag“ hervor. In der Gruppe der Beschäftigten, die in ihren Tätigkeiten ganz direkt Wettereinflüssen ausgesetzt sind, leidet sogar ein Viertel bei Hitze unter gesundheitlichen Einschränkungen. Nach Datenauswertung der Kasse schlägt sich Hitze auch auf den Krankenstand nieder – allerdings bislang nur in geringem Maß: Demnach steigt die Anzahl der Krankmeldungen – mit kurzer zeitlicher Verzögerung – „nahezu parallel zu den gemessenen Tagestemperaturen“. Allerdings geben bundesweit nur 2 Prozent der von der Kasse Befragten an, sich wegen Hitzebeschwerden schon einmal krank gemeldet zu haben. Insgesamt liegt der Krankenstand in den Sommermonaten niedriger als im Rest des Jahres – vor allem wegen im Vergleich weniger häufig auftretender Atemwegserkrankungen. Laut Landeskompetenzzentrum Klimawandelfolgen waren die Jahre 2022 und 2023 in Rheinland-Pfalz die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Die Mitteltemperatur im Land lag demnach im Jahr 2023 mit 11,1 Grad um 1,4 Grad über dem langjährigen Mittel von 9,7 Grad. 2022 waren lag das Mittel bei 11,3 Grad – historischer Temperaturrekord.