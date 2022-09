Viele Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und bundesweit stecken laut der Krankenhausgesellschaft in massiven finanziellen Schwierigkeiten, sind teilweise von Insolvenz bedroht. Darauf haben die Krankenhausgesellschaft des Landes (KGRP) und des Bundes am Montag hingewiesen.

Den Krankenhäusern im Land fehlten bis zum Jahresende einer Hochrechnung zufolge 87 Millionen Euro, um ihre Sachkosten zu decken, sagte der Geschäftsführer der KGRP, Andreas Wermter, bei einer Pressekonferenz. Der Anteil der Sachkosten an den Gesamtkosten beträgt 45 Prozent, so Wermter. Als Hauptgrund für das Defizit nannte KGRP-Vorsitzender Hartmut Münzel die explodierenden Energiepreise. 90 Prozent der Krankenhäuser im Land würden ihre Energieversorgung unter anderem mit Gas decken, 60 Prozent heizten ausschließlich mit Gas. Die Kostensteigerungen in diesem Bereich lägen für etliche Häuser im zwei-, für manche auch im dreistelligen Prozentbereich.

Laut dem Vorsitzenden der Krankenhausgesellschaft für ganz Deutschland, Gerald Gaß, können derzeit 96 Prozent der Krankenhäuser ihre Rechnungen nicht aus dem laufenden Betriebserlös finanzieren; dies sei das Ergebnis einer Umfrage unter bundesweit 280 Krankenhäusern im August.

Die Krankenhäuser fordern einen Inflationsausgleich, der durch Steuern finanziert werden soll. Er soll die Gestalt eines Rechnungsaufschlags haben – das heißt, dass der Staat bei allen Rechnungen der Krankenhäuser vier Prozent der Rechnungssume zahlt, zwei Prozent bei der Psychiatrie. Das sei „ein erprobtes Instrument“, sagte Gaß, dass man relativ schnell umsetzen könne. Er forderte außerdem Verhandlungen über eine ähnliche Maßnahme im Jahr 2023.

Schon vor der Kostenexplosion hätten nur noch 15 Prozent der Kliniken ein positives Jahresergebnis erwartet, heißt es in einer Mitteilung. Ohne die notwendige Gegenfinanzierung müsste in den jetzt anstehenden Planungen für 2023 die Versorgung reduziert werden, um Personal- und Sachkosten reduzieren zu können.

Die Krankenhausgesellschaft vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 85 Krankenhäusern mit rund 100 Standorten und 26.000 Betten in Rheinland-Pfalz. Mit rund 58.000 Beschäftigten sind diese Krankenhäuser einer der großen Arbeitgeber.