Ein hoher Krankenstand von beinahe 60 Pflegekräften macht dem DRK-Krankenhauses in Alzey schwer zu schaffen. Rund ein Viertel der Belegschaft des DRK-Krankenhauses in Alzey hat sich krank gemeldet. Die Folge: Am Dienstag gab es einen Aufnahmestopp. Ab Donnerstag sollen zumindest wieder Notfallpatienten in der Chirurgie versorgt werden – vorausgesetzt, es gibt keine weiteren Krankmeldungen. „Wir können zwei komplette Stockwerke nicht betreiben, uns fehlt das Personal“, sagt der Ärztliche Direktor des Krankenhauses, Alexander Frohmajer.

Der Ausfall könne aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels nicht kurzfristig ausgeglichen werden, sagte der kaufmännische Direktor der Klinik, Michael Nordhoff. Die Folgen seien gravierend. So mussten so gut wie alle Operationssäle geschlossen werden. „Weil wir momentan zu wenig Leute haben, können wir nur Notoperationen und dringliche Eingriffe in einem OP-Saal vornehmen“, sagte der 58 Jahre alte Direktor. Weiterlesen