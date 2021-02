Rund 300 Mitarbeiter des Nardini-Klinikums werden am Samstag außerhalb der regulären Betriebszeiten in den Impfzentren gegen Covid-19 geimpft. Das teilte Thomas Frank, der Sprecher des Krankenhauses, das Standorte in Landstuhl und Zweibrücken hat, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Geimpft werden Beschäftigte, die zur Priorität eins zählen, also beispielsweise Mitarbeiter der Notaufnahme, der Intensivstationen und Notärzte, all jene, die in direkten Kontakt mit potenziellen oder tatsächlichen Covid-19-Patienten kommen.“ Das Nardini-Klinikum habe seit 14 Tagen die Zulassung, seine Mitarbeiter auch selbst impfen zu können. Aber da der organisatorische Aufwand groß sei, sei man froh, auf die Impfzentren in Kaiserslautern und Zweibrücken zurückgreifen zu können, sagt Frank. Etwa 100 Mitarbeiter hätten in den vergangenen Wochen schon eine Impfung erhalten. „Aus Überkapazitäten, die in den Impfzentren übrig geblieben sind, weil Impflinge beispielsweise ihren Termin nicht wahrnehmen konnten.“