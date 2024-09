Wegen eines ganztägigen Warnstreiks der Ärzte an kommunalen Krankenhäusern kann es am Montag, 16. September, für Patienten zu Einschränkungen kommen. Wegen stockender Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld rief die Ärztegewerkschaft Marburger Bund zu einem ganztätigen Warnstreik auf. In der Pfalz sind folgende Krankenhäuser betroffen: Klinikum Ludwigshafen, Klinikum Worms, Krankenhaus Pirmasens, Pfalzklinikum Klingenmünster, Stadtklinik Frankenthal, Westpfalz-Klinikum mit den Standorten Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Auch für das Klinikum Worms sind Streiks angekündigt. Die Versorgung von Notfällen soll am Montag allerdings gewährleistet sein. Dem Streikaufruf vorausgegangen waren zwei aus Sicht der Gewerkschaft erfolglose Verhandlungsrunden mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden. Diese halten die Forderungen der Ärzte für überzogen, da sich viele kommunale Krankenhäuser in einer finanziell prekären Situation befänden. Die Ärzte fordern eine lineare Erhöhung der Gehälter um 8,5 Prozent bezogen auf ein Jahr und eine Reform der Schichtarbeit.