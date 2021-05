Die Inzidenzen im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sind stark gefallen. Das schlägt sich auch in den beiden Krankenhäusern in Landau nieder, wo sich die Lage bei der Behandlung von Corona-Patienten deutlich entspannt hat. Im Klinikum Landau-SÜW gibt es nach Angaben von Pressesprecherin Martina Galow nur noch drei (Stand Donnerstag, 27. Mai) Patienten im Covid-Normalbereich und keiner mehr im Covid-Intensivbereich. Entwarnung meldet auch das Vinzentius-Krankenhaus. Nach Worten von Joachim Gilly, stellvertretender Geschäftsführer, gibt es ganzen Haus nur noch zwei Covid-19-Fälle. Keines der neun Intensivbetten sei mit Corona-Patienten belegt.