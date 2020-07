Mit Blick auf das Ende der Sommerferien bereitet die Landesregierung Rheinland-Pfalz ein Merkblatt für Eltern, Kitas und Schulen vor, wie sie sich bei Symptomen von Erkältungskrankheiten verhalten sollen. „Wir leben ... noch immer in einer Pandemie“, erklärten Bildungsministerin Stefanie Hubig und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) am Freitag in Mainz. Deshalb seien besondere Vorsichtsmaßnahmen und die Einhaltung von Regeln nötig. Dazu gehöre, dass „Kinder mit deutlicher Krankheitssymptomatik grundsätzlich weder in die Schule noch in die Kita gehören“.

Für das Merkblatt wird derzeit „ein Konzept für die differenzierte Betrachtung der Erkältungssymptomatik im Hinblick auf eine mögliche Infektion mit SARS-CoV-2 erarbeitet“, teilten die Ministerinnen mit. Dieses werde mit dem Landesverband Rheinland-Pfalz des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte abgestimmt. Das Merkblatt soll Antworten auf Fragen geben wie: „Die Nase läuft, ab und an wird gehustet, das Kind wirkt jedoch ansonsten fit. Muss ich jetzt zum Kinderarzt? Muss das Kind aus Kita oder Schule heimgeschickt werden?“

Bätzing-Lichtenthäler wies auch auf die besonderen Regelungen für Rückkehrer aus Risikogebieten hin: „Alle Personen, die aus Risikogebieten zurückkehren, müssen ihre Kreis- oder Stadtverwaltung kontaktieren und sich in eine vierzehntägige Quarantäne begeben.“ Reiserückkehrer könnten sich freiwillig und kostenlos testen lassen. Hierzu sollten sie sich an das zuständige Gesundheitsamt wenden.