Der Advent ist die Zeit des Lichts. In diesem Jahr müssen Stadt und Handel beim Thema Weihnachtsbeleuchtung in Mannheim ganz unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. Mehr dazu hier.

Sie finden keine Nachfolger für ihre Praxen, die Arbeitsbelastung nimmt zu, von der Politik fühlen sie sich im Stich gelassen: Die Hilferufe der Hausärzte in Ludwigshafen und der Region sowie ihrer medizinischen Fachangestellten werden immer lauter. „Meine Arbeit macht mich krank“, sagen nicht wenige von ihnen. Hier erfahren sie die Hintergründe.

Nach dem Hackerangriff auf die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises werden immer mehr Details bekannt. Zudem äußern sich die Generalstaatsanwaltschaft, das Landeskriminalamt und die Kreisverwaltung zu ihrer Kommunikationsstrategie, die zuletzt kritisiert wurde. Weitere Informationen gibt es hier. Und eine Umfrage unter Kreisbürgern zum Hackerangriff lesen Sie hier.

Auf dem Weg zum Stadtdenkmal ist Speyer einen großen Schritt weiter. Kritiker befürchten zusätzliche Belastungen für Immobilieneigentümer in der Altstadt – und dass der Prozess jetzt nicht mehr aufzuhalten ist. Den Artikel lesen Sie hier.

Meist schrillt der Alarm mitten in der Nacht. Dann rast Rettungshundeführer Marcel Klein mit seinen Border Collies Ghost und Fritzje zur Frankenthaler Hauptfeuerwache am Nordring. Das Rettungshundefahrzeug ist immer einsatzbereit. Wie sich Klein und seine beiden Vierbeiner auf die Einsätze vorbereiten und was die Hunde alles können müssen, lesen Sie in der neuen Folge unserer Serie Hundehelden.