Das Zeitalter der Kohleverstromung in der Metropolregion Rhein-Neckar rückt seinem Ende einen Schritt näher: Die drei Eigentümer der Grosskraftwerk Mannheim (GKM) AG haben entscheiden, den jüngst vorübergehend stillgelegten ältesten der vier aktiven Kraftwerksblöcke, Block 7, dauerhaft vom Netz zu nehmen. Der Block produziert seit 1983 Strom. Die Entscheidung, ob er außer Betrieb gehen darf, fällen der Betreiber des Hochspannungsstromnetzes, in welches das GKM den vom ihm erzeugten Strom einspeist, sowie die Bundesnetzagentur, die zuständige Kontrollbehörde. Wird Block 7 von ihnen als systemrelevant für die Energieversorgung in Süddeutschland eingestuft und in die Netzreserve aufgenommen, wird dies dem Kraftwerksbetreiber vergütet. Grund: Er muss auf eigene Kosten die Funktionstüchtigkeit aufrecht erhalten.