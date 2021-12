Unbekannte haben sich am Wochenende in der Landauer Straße in Bad Bergzabern an mehreren Baumaschinen zu schaffen gemacht. Nach Angaben der Polizei haben die Täter an einem Fahrzeug die Scheibe eingeworfen und ein Radio gestohlen, an drei weiteren Fahrzeugen haben sie etwa 450 Liter Kraftstoff entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.