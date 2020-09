Am Freitagabend ist ein Kradfahrer in Falkenstein im Donnersbergkreis bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 25-Jährige aus Baden-Württemberg gegen 18 Uhr auf der Kreisstraße 37 zwischen Falkenstein und Wambacherhof als er in einer Linkskurve von der Straße abkam. Die Polizei geht davon aus, dass er zu schnell unterwegs gewesen ist. Der Kradfahrer überschlug sich mehrfach und kollidierte mit einer Felswand. Dabei verletzte er sich schwer und wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es wurde sichergestellt.