Der britische König Charles III. wird am 6. Mai 2023 gekrönt. Die Zeremonie soll bescheidener sein als noch bei seiner Mutter vor 70 Jahren. Das gilt als Zeichen in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten. „Die Krönungszeremonie wird in der Westminster Abbey stattfinden und vom Erzbischof von Canterbury durchgeführt werden“, gab der Buckingham Palast am Dienstag bekannt. Damit ist Justin Welby gemeint, der als der höchste Würdenträger der Anglikanischen Staatskirche die Salbung des Monarchen vornehmen wird. An der Seite von König Charles wird seine Frau Camilla zur Queen Consort gekrönt.

