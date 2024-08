Nachdem ein Teil der Kräutertrocknungsfabrik in Herxheim-Hayna (Kreis Südliche Weinstraße) vor kurzem wegen eines technischen Defekts gebrannt hat, ruht derzeit die Produktion. Derweil ist eine alte Diskussion neu entflammt. Eine Anwohnerin berichtet gegenüber der RHEINPFALZ von „Gestank“ und sagt, dass sie sich oft fühlt, als würde sie in einem Suppentopf sitzen. Nun könne sie endlich mal durchatmen, weil nichts produziert werde. Die Frau und weitere Anwohner halten den Standort für falsch. Die Fabrik gehöre in ein Industriegebiet, sagen sie. Die Struktur und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd hat an dem Betrieb der Anlage nicht auszusetzen – auch in Sachen Geruch und Lärm nicht. Alle Vorschriften und Gesetze würden eingehalten, heißt es. Die Geschäftsführung des Unternehmens hält nach dem Brand weiter am Standort fest und will dort im kommenden Frühjahr wieder produzieren können. Mehr zu dem Thema lesen Sie hier.