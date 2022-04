Das Wetterbüro Klimapalatina in Maikammer hat einige Daten des Wintereinbruchs am Freitag und Samstag zusammengefassst. Demnach wurde auf dem Weinbiet um 8 Uhr morgens am Samstag eine Schneehöhe von 21 Zentimetern festgestellt, die Niederschlagsmenge lag bei 54,2 Litern. Der Schneehöhen-Rekord für den April ist damit nicht erreicht – er liegt bei 40 Zentimetern Schnee am 28. April 1981. Auf dem Taubensuhl lag der Schnee 16 Zentimeter hoch, ebenso in Ruppertsecken. In Ramstein gab es zehn Zentimeter Schnee, in Lauterecken ebenfalls. Sieben Zentimeter hoch lag der Schnee in Haßloch, wobei hier beachtliche 50,2 Liter pro Quadratmeter an Niederschlag gemessen wurden. Auch Kandel hatte mit 48,2 Litern und Bad Bergzabern mit 52,7 Litern hohe Niederschlagsmengen zu verzeichnen.

Die weiteren Wetteraussichten

Am Montag und Dienstag kommt ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix, es bleibt trocken bei 18 bis 22 Grad am Rhein. Der Gründonnerstag wird erst wolkig und trocken bis 22 Grad, nachmittags und abends gibt es gewittrige Regenschauer. Der Karfreitag bringt dann mehr Wolken mit Schauern bei 16 Grad. Wie das Wetter an Ostern wird, ist noch unsicher, es könnte auf nur noch mäßige Wärme und unbeständigeres Wetter hinauslaufen.