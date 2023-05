Auf die Bronzebüste von Altkanzler Helmut Kohl an der Südseite des Speyerer Doms ist eine Kot-Attacke verübt worden. Darüber hat der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) am Sonntag informiert. Die Polizei bestätigt auf RHEINPFALZ-Anfrage den Vorfall. Er sei am Sonntag gegen 12 Uhr von einem Passanten gemeldet worden. Wie lange die Büste zu diesem Zeitpunkt schon beschmiert war, sei nicht bekannt. Die Beamten vermuten, dass es Tierkot war, der auf der Büste verteilt wurde. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. „Was wird mit einer solchen skandalösen Aktion bezweckt? Soll mit dieser Aktion Geschichte – zumindest symbolisch – ausgelöscht werden“, fragt sich Wagner. „Das wird mit solchen Aktionen nicht gelingen“, ist er überzeugt. Die Verschmutzung sei allerdings so massiv, dass eine Firma mit Hochdruckreiniger und Desinfektionsmittel ran müsse. Wagner hofft, dass die Täter gefasst und zur Verantwortung gezogen werden.