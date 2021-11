Senioren in Baden-Württemberg, die in den kommenden sieben Monaten freiwillig ihren Führerschein abgeben, erhalten ein zunächst kostenloses Jahresticket für den Nahverkehr. Das Angebot steht Rentnerinnen und Rentnern ab 65 Jahren oder im Vorruhestand zur Verfügung, wie Landesverkehrsminister Winfried Hermann am Montag in Stuttgart mitteilte. Als Grund nannte Hermann, dass ein Drittel der Getöteten bei Verkehrsunfällen Senioren seien. In über der Hälfte der Fälle trügen sie auch die Schuld an den Unfällen.

Mit dem Programm, an dem 14 der 21 baden-württembergischen Verkehrsverbünde teilnehmen, sollen mindestens 9000 Seniorinnen und Senioren zur dauerhaften Abgabe des Führerscheins bewegt werden. Dabei trägt das Land mit drei Millionen