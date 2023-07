Die Fans des 1. FC Kaiserslautern, St. Pauli und von Eintracht Braunschweig müssen in dieser Saison keinen Eintritt für das Spiel ihrer Mannschaft bei Fortuna Düsseldorf bezahlen. Das hat der Verein am Montag in einer Pressemitteilung auf der Fortuna-Homepage mitgeteilt. Das Spiel des FCK in Düsseldorf ist am Samstag, 21. Oktober, 20.30 Uhr.

In der am 28. Juli beginnenden Zweitliga-Saison werden nun drei Spiele frei sein. „Sukzessive soll sich die Zahl der freien Spiele erhöhen“, sagte Fortuna Düsseldorfs Finanzvorstand Alexander Jobst im April bei der Vorstellung des Projekts. Ziel sei es, langfristig alle 17 Liga-Heimspiele einer Saison gratis im Stadion anzubieten.

Die Fortuna preschte mit dem Modell vor, weil sich im deutschen Fußball die finanziellen Verhältnisse ändern und die Einnahmen aus dem TV-Markt leicht rückläufig sind. „Da ist es logisch, nach anderen Wegen zu suchen“, sagte Sportvorstand Klaus Allofs bei der Vorstellung der Neuausrichtung des Klubs.