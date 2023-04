Zweitligist Fortuna Düsseldorf kündigt an, in der kommenden Saison in mindestens drei Ligaheimspielen keinen Eintritt zu verlangen. Mit diesem Vorstoß haben die Fortuna-Macher zunächst einmal viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Glückwunsch dazu.

Doch die Verantwortlichen in Düsseldorf sind keine Samariter, die den Mittellosen helfen wollen. Sie sind clevere Strategen.

Hier geht es zum Kommentar zu diesem Thema