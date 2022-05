Die Schülervertretung des Gymnasiums am Kaiserdom will Menstruationsprodukte während des Schulalltags kostenlos zur Verfügung stellen. Es muss klargemacht werden, dass es sich dabei um etwas ganz Normales handelt, heißt es in einer Mitteilung. Hinter der Aktion stehen die Schülersprecher der Gymnasiums am Kaiserdom (GAK), Christina Zegermacher und Johannes Röder.

Das Projekt sei ins Leben gerufen worden, „weil wir der Meinung sind, dass das Thema Menstruation zum einen mehr in die Öffentlichkeit getragen werden muss, es muss darüber aufgeklärt werden“, heißt es weiter in der Mitteilung. Gerade junge, unsichere Schülerinnen, aber auch alle anderen Schülerinnen sollen die Möglichkeit bekommen, während des Schulalltags kostenlos auf die Menstruationsprodukte zurückgreifen zu können. Die Schülervertretung arbeitet mit der Firma „The Female Company“ zusammen, die Kosten dafür trage der Verein der Freunde, der Förderverein des GAK.