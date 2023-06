Der deutsch-französische Freundschaftspass für junge Menschen wurde am Montag stark nachgefragt. Mit zweifelhaftem Erfolg.

Um die deutsch-französische Freundschaft scheint es gut bestellt zu sein. Zumindest könnte man auf diese Idee kommen, weil die Internetseite, auf der junge Leute den kostenlosen deutsch-französischen Freundschaftspass beantragen sollten, gleich zu Beginn der Registrierung am Montag in die Knie ging: Offenbar war das Interesse in der dafür berechtigten Personengruppe im Alter zwischen 18 und 27 Jahren so groß, dass die Server den Geist aufgaben. Der Zusammenbruch war wohl auch darauf zurückzuführen, dass die Devise lautete: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

30.000 Tickets fürs Reisen in Frankreich waren für deutsche Staatsbürger vorgesehen, die gleiche Anzahl war umgekehrt für Franzosen gedacht. Die Fahrkarten sollen in der zweiten Jahreshälfte im Nah- und Fernverkehr genutzt werden können. Zunächst hieß es, eingegangene Anträge sollten abgearbeitet werden, bevor die Internetseite wieder online gehe. Am Nachmittag dann die Nachricht: Alle Pässe verteilt! Von vielen, die leer ausgingen, hieß es daraufhin: Mon dieu, so schlecht gemacht!