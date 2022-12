Eintritt für den Weihnachtsmarkt?

Die Sicherheitskosten für Großveranstaltungen steigen in der Pfalz rapide. In Deidesheim kostete das Weinfest in diesem Jahr deshalb schon Eintritt. Droht den Weihnachtsmärkten in der Region im nächsten Jahr ähnliches? Zum Artikel

Hochstraßen: Wer zahlt die Zeche?

Der Bau der Ersatzbrücke für die 2020 abgerissene Pilzhochstraße soll schon in wenigen Monaten beginnen. Das Projekt hat der Stadtrat am Montag auf den Weg gebracht. Wie die 500-Meter-Lücke geschlossen werden soll, was das kostet, wer es bezahlt und wie es jetzt weitergeht. Zum Artikel

Kinderärzte arbeiten am Anschlag

Seit Wochen kursieren Meldungen über eine schwere Krankheitswelle, die vor allem kleine Kinder trifft: Das respiratorische Synzytialvirus, kurz RSV, macht von sich Reden. Wir haben bei Kaiserslauterer Kinderärzten nachgefragt: Wie kritisch ist die Lage tatsächlich? Zum Artikel

„Letzte Generation“: Razzia bei Klimaaktivisten

Ermittler haben bundesweit Räume der Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ durchsucht. Ermittelt werde wegen Störung öffentlicher Betriebe, so die Staatsanwaltschaft. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Zum Artikel

Landesamt für Steuern warnt vor neuer Betrugsmasche

Auf eine neue Betrugsmasche hat am Dienstag das rheinland-pfälzische Landesamt für Steuern in Koblenz aufmerksam gemacht. Im Fokus: Falsche Finanzbeamte. Wie die Betrüger vorgehen. Zum Artikel

Geisterfahrerin mit kleinem Kind auf B9

Eine Geisterfahrerin war am Montag kurz vor Mitternacht auf der B9 unterwegs. Als die Polizei das Auto stoppte, bemerkten die Beamten ein Kind auf der Rückbank. Das war aber nicht alles. Zum Artikel

Doppelhaushälfte nach Brand unbewohnbar

Eine Doppelhaushälfte in Neustadt ist nach einem Brand am Montagmorgen derzeit nicht bewohnbar. Eine mögliche Ursache für den Brand sieht die Feuerwehr beim offenen Kamin. Zum Artikel

Cum-Ex: Schlüsselfigur zu acht Jahren Haft verurteilt

Das Bonner Landgericht hat den Architekten der Cum-Ex-Aktiendeals zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Das letzte Wort ist in der Sache aber noch nicht gesprochen. Zum Artikel

7 Tipps, wie Sie mit dem Auto sicher durch den Winter kommen

Winterwetter stellt Autofahrer vor Herausforderungen: Die Sicht ist schlecht, das Türschloss eingefroren, das Auto kann ins Rutschen geraten. 7 Tipps, wie Sie sicher durch die kalte Jahreszeit kommen. Zum Artikel

Früher in Rente: Ab Januar unbegrenzt dazuverdienen

Empfänger einer vorgezogenen Rente können künftig beliebig viel Geld dazuverdienen. Das wirft eine Reihe von Fragen für Beschäftigte auf, die den Rentenbeginn planen. Die Neuregelung gilt schon ab Januar. Zum Artikel