Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat zum Auftakt seiner Balkan-Reise eine Aussöhnung zwischen dem Kosovo und Serbien angemahnt. Kosovo will noch in diesem Jahr einen Antrag auf EU-Beitritt stellen .

Es sei wichtig, dass der EU-geführte Dialog zwischen den beiden Nachbarländern vorankomme, sagte Scholz am Freitag nach einem Treffen mit dem kosovarischen Regierungschef Albin Kurti in Pristina. Der Kanzler lobte die klare Haltung des Kosovo zum Ukraine-Krieg und richtete mahnende Worte an die serbische Regierung, die an ihren engen Verbindungen zu Russland festhält.

Kurti kündigte an, seine Regierung werde Ende des Jahres einen Antrag in Brüssel einreichen, um den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu erlangen. „Europa ist unser Schicksal. Europa ist unsere Zukunft“, sagte der kosovarische Regierungschef. Das Kosovo hat seit Jahren bisher nur den Status eines „potenziellen“ EU-Beitrittskandidaten.

Lesen Sie auch: Meinung – Russlands Einfluss auf Südosten Europas: Zündeln auf dem Balkan