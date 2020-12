Ein dreister Dieb entwendete vom Rücksitz eines Autos den Einkaufskorb einer Frau, die gerade ins Auto gestiegen war. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der außergewöhnliche Diebstahl am Mittwochmorgen in der Probsteistraße. Eine 63-jährige Frau stieg gegen 8 Uhr in ihr Auto und startete gerade den Motor, als ein bislang unbekannter Täter die hintere Autotür öffnete. Er entnahm einen auf dem Rücksitz stehenden Einkaufskorb, in dem sich Bargeld befand. Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und setzte die Flucht dann kurz später mit einem dunklen Auto fort. Trotz einer groß angelegten Fahndung fehlt von dem Täter bislang jede Spur. Hinweise zu der Tat oder dem geflüchteten Fahrzeug an die Polizei Germersheim unter Telefon 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de.