Mit einer Nacht in Polizeigewahrsam ist das Stadtfest in Zweibrücken für einen 18-Jährigen ausgegangen. Der junge Mann soll sich nach Polizeiangaben mit seiner Freundin in der Von-Rosen-Straße gestritten haben. Dabei habe er sie zu Boden gestoßen, wobei sie sich leicht verletzt haben soll. Als zwei Polizisten in Zivil den 18-Jährigen zur Rede stellten, habe er der Beamtin mit beiden Händen gegen den Oberkörper gestoßen und ihren Kollegen mit einem Kopfstoß leicht verletzt. Er wurde festgenommen und muss sich wegen der Angriffe gegen die Beamten verantworten.