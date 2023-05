Da ist er also wieder, Herbert Grönemeyer tourt unter dem Motto „Was ist los“ durch die Republik und macht dabei auch in der Mannheimer SAP-Arena Halt. Auch wenn man mit der Akustik in der Halle etwas hadern konnte, das Konzert bot fast drei Stunden Herbie, wie wir ihn alle lieben. Das also ist los: 34 Songs, fast drei Stunden Konzert und ein Publikum, das mit Herbie um die Wette tanzt.

Eine ausführliche Besprechung des Konzerts lesen Sie hier: