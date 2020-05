Das Autokonzert am Freitag, 15. Mai, mit der Saarbrücker Band X-Pression und das Konzert am Samstag, 16. Mai, mit Musikern der Zweibrücker Musikszene ist abgesagt. Das teilt der Zweibrücker OB Marold Wosnitza mit, der die Konzerte für die Stadt initiierte und veranstalten wollte. „Es sind zu wenige Karten verkauft“, sagte er zur Begründung. Er sei enttäuscht über das geringe Interesse, räumt aber ein: „Wir wollten vielleicht zu viel in zu kurzer Zeit.“ Die Konzerte waren innerhalb von fünf Tagen auf die Beine gestellt worden, das ist extrem kurz, um dafür Werbung zu machen und darauf zu setzen, dass es sich rumspricht. Mit zehn Euro pro Person für Freitag und acht Euro für Samstag waren die Eintrittspreise niedrig. Dagegen findet das nicht von der Stadt veranstaltete Autokonzert mit der Band Glasperlenspiel am 22. Mai, 21 Uhr, auf dem Zweibrücker Flugplatz statt, der Verkauf läuft gut, so die Veranstalter.