Das ursprünglich für den 29. August geplante Konzert von Mark Forster im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion ist auf den 10. Juli 2021 verschoben worden. Das teilt der aus dem nordpfälzischen Winnweiler stammende Deutsch-Pop-Star auf seiner Homepage mit. Von einem Heimspiel in der Arena seines Lieblingsvereins träumt der mittlerweile in Berlin lebende Forster schon seit geraumer Zeit. „Das wäre das Krasseste, was ich mir vorstellen könnte. Madison Square Garden, Wembley oder Maracana-Stadion: Das ist für mich alles nicht krasser, als das. Es ist ein Traum. Es ist aber auch extrem groß. Mal sehen, vielleicht ist es irgendwann soweit“, sagte er im August 2019 in einem Gespräch mit der RHEINPFALZ. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie muss er diesen nun verschieben. Die gekauften Karten behalten für den neuen Termin ihre Gültigkeit.